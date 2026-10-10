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Rescataron en Putumayo a dos ecuatorianos que estaban secuestrados

Ambos extranjeros fueron engañados con una supuesta inversión minera y trasladados a una zona rural de este departamento, donde fueron agredidos. Por este caso, tres personas fueron capturadas en Ipiales, Nariño.

Imagen aérea del rescate de los ciudadanos ecuatorianos.
Imagen aérea del rescate de los ciudadanos ecuatorianos. Captura de pantalla video Policía.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Dos ciudadanos ecuatorianos que habían llegado a Colombia con la promesa de realizar una inversión en dólares para actividades de minería fueron rescatados por las autoridades, luego de ser víctimas de un secuestro extorsivo en una zona rural de Putumayo.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los dos extranjeros llegaron a Pasto, Nariño, el pasado 29 de septiembre. Posteriormente, fueron trasladados a una zona rural de Putumayo, donde habrían sido retenidos y agredidos por sus captores.

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Durante el secuestro, los responsables enviaron videos a los familiares de las víctimas para exigirles dinero a cambio de su liberación. En uno de los mensajes, uno de los ciudadanos ecuatorianos pidió ayuda a su familia para reunir los 50.000 dólares que le exigían como recompensa.

“Mija, y me están pidiendo una recompensa de 50000 dólares. Por favor, trata de reunirles a la familia, que sean solidarios conmigo, colaboren. Ellos piden 50 mil”, dijo uno de los secuestrados en el video.

Según explicó el coronel Carlos Eduardo Téllez, subdirector del Gaula de la Policía Nacional, uno de los secuestrados logró liberarse de las ataduras y llegar hasta la subestación de Policía más cercana. Allí alertó a las autoridades y entregó información sobre el lugar donde permanecía su compañero.

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Con estos datos, la Policía Nacional y el Ejército desplegaron un operativo para ubicar y rescatar al segundo ciudadano ecuatoriano, quien continuaba en poder de los responsables.

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“Fueron retenidos, heridos con armas cortopunzantes, encadenados a un árbol y abandonados para que fallecieran en el mismo lugar”, señaló el coronel Téllez.

Tras el operativo, funcionarios del Gaula llegaron hasta Ipiales, Nariño, donde capturaron a tres personas que estarían presuntamente involucradas en estos hechos.

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Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y agravado, y tentativa de homicidio.

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