“Meto las manos al fuego por el proceso electoral”: registrador Hernán Penagos

Las declaraciones las hizo desde Cali, durante un encuentro con registradores del Valle del Cauca que se preparan para las elecciones territoriales de 2027. Allí, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó los procedimientos que se desarrollan durante las jornadas electorales y el trabajo de los ciudadanos que participan como jurados de votación.

“Les puedo asegurar mirándolos a los ojos, es decir, meto las manos al fuego por el proceso electoral colombiano, porque es absolutamente transparente”, afirmó Penagos.

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El registrador sostuvo, además, que el procesamiento de los resultados, el trabajo de los jurados de votación, el preconteo y los escrutinios hacen parte de los procedimientos que permiten dar garantías sobre el desarrollo de las elecciones en Colombia.

En ese sentido, insistió en que los resultados divulgados por la Registraduría no deberían generar dudas y defendió el trabajo que realizan los funcionarios de la entidad en los diferentes municipios del país.



“Han estado en cada municipio de Colombia, ejerciendo su tarea con autoridad, haciéndose respetar y cumpliendo las labores de su cargo y yo se los destaco mucho, más que como registrador, como colombiano”, agregó.

Asimismo, el registrador reconoció a los equipos territoriales, a quienes atribuyó una parte fundamental del trabajo que desarrolla la Registraduría para garantizar el funcionamiento del sistema electoral.

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Según el funcionario, la labor de estos equipos contribuye a que la ciudadanía reconozca a la entidad como una institución clave para la democracia colombiana.

Es por esto por lo que Penagos pidió a los registradores continuar trabajando de manera coordinada y mantener el compromiso con sus funciones, de cara a los próximos comicios territoriales, que tendrán lugar el próximo año.

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“Lo que nos queda en este tiempo es hacerlo muy bien, trabajar en equipo y seguir construyendo para que la ciudadanía vea en esta entidad lo que es una entidad con competencias, una entidad con gente muy valiosa y una entidad que, sin duda, es el fiel de la balanza de la democracia en nuestro país”, concluyó.