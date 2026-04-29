Resumen; infórmese en un minuto: pacientes con cáncer, sin atención en Instituto de Cancerología

Colombia enfrenta una jornada crítica marcada por la decisión del Instituto Nacional de Cancerología de suspender la atención a miles de pacientes de la Nueva EPS por una millonaria deuda, en medio de un choque interno del Gobierno y el silencio del presidente Gustavo Petro frente a la crisis.

A esto se suma un nuevo revés del Consejo de Estado a la reforma pensional, polémicas denuncias sobre irregularidades en el sistema de salud y el aumento en la cifra de falsos positivos revelado por la Jurisdicción Especial para la Paz, configurando un escenario de alta tensión institucional, sanitaria y política en el país.



Crisis en salud: Instituto Nacional de Cancerología suspende atención a pacientes de Nueva EPS (resumen)

El Instituto Nacional de Cancerología anunció que dejará de atender a pacientes afiliados a la Nueva EPS debido a una deuda superior a $116.000 millones.

Esta decisión genera una paradoja crítica:



Una entidad pública suspende servicios a otra entidad pública.

Miles de pacientes con cáncer quedan en riesgo inmediato.

El problema no es administrativo, es estructural: sin flujo de recursos, el sistema colapsa, incluso entre instituciones estatales.



Choque dentro del Gobierno por el manejo del sistema de salud (resumen)

El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, cuestionó la decisión del Cancerológico y aseguró no haber sido informado.

El conflicto deja en evidencia:



Falta de coordinación institucional

Retrasos en pagos críticos

Fragilidad financiera del sistema

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que busca soluciones estructurales, pero la crisis ya impacta directamente a los pacientes.



Silencio del presidente Petro frente a la crisis (resumen)

Durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro no se pronunció sobre la suspensión de servicios oncológicos, pese a su gravedad.



En cambio, centró su discurso en:



Denuncias de corrupción en el sistema

Críticas estructurales al modelo de salud

Este contraste ha generado cuestionamientos sobre prioridades del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria.



Polémicas denuncias del Gobierno sobre irregularidades médicas (resumen)

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, lanzó graves acusaciones:



Pacientes operados múltiples veces sin justificación

Procedimientos médicos inconsistentes

Facturación con sobrecostos millonarios

Estas afirmaciones buscan evidenciar corrupción, pero también abren dudas sobre:



Falta de sustento técnico

Posible desinformación o mala interpretación clínica

El resultado: más incertidumbre en un sistema ya tensionado.



Consejo de Estado frena reforma pensional del Gobierno (resumen)

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el traslado de recursos desde fondos privados hacia Colpensiones.

Claves del fallo:



Se frenan hasta $25 billones previstos por el Gobierno

Se cuestiona una posible extralimitación del Ejecutivo

Se suma a una cadena de decisiones judiciales adversas

Este revés afecta directamente la estrategia fiscal y pensional del Gobierno Petro.



Petro propone vender activos de Ecopetrol: crece la tensión económica (resumen)

El presidente plantea la venta de activos estratégicos de Ecopetrol, incluyendo negocios en el Permian (EE. UU.).

Objetivo:



Financiar transición energética

Riesgos señalados:



Pérdida de ingresos clave

Debate sobre sostenibilidad fiscal

El tema divide a expertos y sectores políticos.



Aumenta cifra de falsos positivos: nuevo foco de polarización (resumen)

La Jurisdicción Especial para la Paz elevó la cifra de víctimas a 7.837 casos entre 1990 y 2016.

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Esto implica:

El fenómeno no se limita a un solo gobierno

Reabre el debate sobre responsabilidades históricas

Figuras como Iván Cepeda y Paloma Valencia protagonizan nuevos choques políticos.



Política: tensión por posible rol de Álvaro Uribe (resumen)

La propuesta de que Álvaro Uribe pueda ser ministro de Defensa desató controversia:



Divisiones dentro de la derecha

Reacciones críticas desde la oposición

Debate sobre el futuro del liderazgo político

Incluso aliados políticos han mostrado desacuerdos internos.



Otros temas clave del día (resumen)

Reapertura de la vía Bogotá–La Mesa tras deslizamientos

Captura de cabecilla de disidencias de las FARC

Pronunciamiento del Papa sobre violencia en Colombia

Suspensión temporal de agua en Bogotá

Deportes: Luis Díaz brilla en la Champions (resumen)

El colombiano Luis Díaz fue figura en el vibrante PSG vs. Bayern (5-4), siendo destacado por la prensa internacional como uno de los mejores del partido.