Revelan el misterio de la polémica foto de Piqué con Ibrahimovich

En el año 2010, Gerard Piqué y Zlatan Ibrahimovic fueron sorprendidos por un fotógrafo, a la salida de un entrenamiento, mientras hablaban de manera cariñosa.



La foto se volvió viral en las redes sociales, y solo 5 años después, uno de los protagonistas, Gerard Piqué, se atrevió a hablar sobre la misma.



"Acababa de lanzar mi autobiografía y Zlatan se acercó para felicitarme. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento en el que estábamos dándonos la mano. Él estaba dentro del campo de entrenamiento por lo que no pudo ser alguien de una revista de espectáculos", dijo el jugador del Barcelona en dialogo con la revista inglesa 'Four Four Two'.



Piqué revela la historia detrás de famosa foto junto a Zlatan Ibrahimovic https://t.co/7kI84FLWBt pic.twitter.com/AzjrbsSkT0 — T13 (@T13) November 23, 2015