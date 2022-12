Revelan nuevos videos de hombre que agrede a sus vecinas diciendo que son brujas

Publicidad

En una de las grabaciones se ve cuando el hombre agrede a una adulta mayor que trata de defenderse. En otra se registra cuando le da una bofetada a su mamá, María Cristina Restrepo, tras golpear las puertas del ascensor.



Según los vecinos, tanto Luca como su madre salen vestidos completamente de blanco diciendo que hay brujas que los atormentan y que los propietarios son esas brujas, por lo que los agreden.



Una de las propietarias narró a BLU Radio que “esta señora dice que hay algunos propietarios que están embrujando a su hijo”.



“En un par de oportunidades el señor ha agredido físicamente a una propietaria y su mamá le echó gas pimienta a una de las supuestas brujas”, narró la mujer.



Según los habitantes del sector y quienes viven en el mismo edificio, es necesario que las autoridades tengan en cuenta esos precedentes, pues en al menos cinco ocasiones el hombre ha agredido a sus vecinos.



Una de las mujeres agredidas por él ya interpuso la denuncia y abandonó el edificio por seguridad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las autoridades en Cali capturaron al hombre acusado de asesinar a su hijastra de 9 años aparentemente por vengarse de la mamá de la niña.



-El exprocurador Alejandro Ordóñez emitió un comunicado en donde aclara que no asistirá a la reunión con el presidente Juan Manuel Santos, en la Casa de Nariño, al no ser invitados todos los líderes del NO.



-Autoridades en el Meta ofrecen hasta 10 millones de pesos como recompensa por información de los responsables del atentado contra el carro del Inpec que le cobró la vida a uno de los guardianes de la entidad.



-En la mañana de este martes se presentaron bloqueos en la estación de Transmilenio de la 142 con Autopista Norte en el sentido norte-sur.



-El viceministro de las Tecnologías de la Información, Daniel Quintero, anunció que donará un mes de su sueldo a quien entregue pistas sobre los responsables del homicidio de un joven creador de un dron que mide la calidad del aire.



-Este martes se firmará el contrato para la construcción del tercer carril de la vía entre Bogotá y Girardot. La obra costará 1.7 billones de pesos.



-Las fuertes lluvias en Nariño provocaron derrumbes en la vía Panamericana que tienen incomunicadas a las ciudades de Pasto y Popayán.



-El presidente Juan Manuel Santos viaja a la base aeronaval de El Darién, donde habrá una reunión binacional con el Gobierno de Panamá para tratar de llegar a acuerdos en términos arancelarios y fiscales, un asunto que ha generado roces diplomáticos entre ambos países.



-La administración de Enrique Peñalosa espera construir este año 64 parques nuevos en Bogotá. Al cierre de este año la ciudad tendría 100 parques totalmente remodelados e iluminados.



-Según una fuente cercana a Angelina Jolie, la actriz está arrepentida de haberle pedido el divorcio a Brad Pitt y espera que no sea demasiado tarde para arreglar la relación y recuperar a su familia.



-En Venezuela el Parlamento iniciará hoy el juicio político al Presidente Nicolás Maduro. La decisión ya generó la reacción del ministro de la Defensa, el General Vladimir Padrino López quien rechazó que la Asamblea Nacional declarara el rompimiento del hilo constitucional, por parte del gobierno de Maduro.



-25 personas permanecen hospitalizadas luego de que se presentara una emergencia por inhalación de humo dentro de un avión de British Airways.



-La esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por presuntos malos tratos en contra del capo.



-Los talibanes reivindicaron el atentado contra una academia de policía en Pakistán que previamente había reivindicado Estado Islámico, el grupo terrorista en el que Europa tiene sus ojos puestos.



-La Otan llevó a cabo el primer vuelo de aviones de vigilancia “AWACS” en apoyo a la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.



-El Vaticano anunció que abrirá "próximamente" sus archivos sobre la dictadura militar en Argentina para que puedan ser consultados por los familiares de las víctimas.