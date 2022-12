Reversazo de monseñor Juan Vicente Córdoba sobre matrimonio homosexual

era lesbiana”, ratificó la posición de la Iglesia sobre el homosexualismo y rectificó sus declaraciones dadas este jueves a las que calificó de desafortunadas.



“Yo mostré un rostro de la Iglesia misericordiosa y que no condena a nadie. Estaba hablándole a un foro de jóvenes homosexuales, la gran mayoría, y no sabía que estaban los medios”, dijo. (Lea también: No sabemos si alguno de los discípulos era 'mariconcito': monseñor Córdoba )



Córdoba, aseguró que, tal como lo manifestó en el foro, “la tendencia homosexual no es pecado, la puesta en acción sí es pecado”.



“Dije que Jesucristo nunca juzgó y que no sabíamos que tenían esa tendencia. Claro que sacado de contexto de una reunión no suena bien y en ese sentido la frase fue desafortunada”, agregó Córdoba.



La Iglesia se ratifica que no está de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo y eso es claro. (Lea también: Declaraciones de monseñor Córdoba son un paso hacia adelante: comunidad LGBTI )



“Es una cuestión de una palabra y no del contenido de la doctrina, quise decir que Jesús no juzgó ni condenó a nadie y simplemente les traje la salvación”, indicó.



El clérigo afirmó que sus declaraciones no son un viraje de la iglesia respecto a la homosexualidad, tal como muchos quisieron interpretarlo.