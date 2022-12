Rodríguez Zapatero garantiza "opinión independiente" sobre comicios venezolanos

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero garantizó un criterio independiente sobre las elecciones legislativas venezolanas del próximo domingo, al iniciar este martes un acompañamiento al proceso por invitación de la autoridad electoral. (Lea también: No me voy a entregar, me voy a las calles a luchar con el pueblo: Nicolás Maduro )

"Lo que yo pretendo es tener una conversación política, además de ver cómo es el proceso electoral porque para eso he sido invitado, y hacer mi informe al día siguiente y emitir mi opinión que será una opinión completamente independiente, completamente de mi responsabilidad", dijo el exgobernante (2004-2011) a periodistas tras arribar a Caracas.

Rodríguez Zapatero fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) junto con el expresidente panameño Martín Torrijos y el senador colombiano Horacio Serpa, quienes se sumarán a una misión de acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El exgobernante proyecta reunirse con representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, de instituciones oficiales y de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"He visto que la MUD ha hecho una notificación razonable sobre esta invitación especial de expresidentes", destacó el político socialista, y añadió que nada le gustaría más que "poder contribuir" a que Venezuela viva un "proceso ejemplar".

La oposición exigía una veeduría de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, afirmó hace tres semanas que las condiciones "no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral". El CNE no aprobó dicha solicitud.

Rodríguez Zapatero señaló que se abstendrá de emitir juicios que puedan interferir en la contienda política, aduciendo que así lo prevé la ley electoral venezolana.

"Voy a ser escrupulosamente respetuoso con ese precepto y por tanto no saldrá de mi boca una palabra que afecte a lo que supone el desarrollo de la política interna de Venezuela, por la que tengo un gran respeto", sostuvo.

Los venezolanos acudirán a las urnas el próximo domingo para elegir a los integrantes de una Asamblea controlada desde hace 16 años por el chavismo, que según encuestas podría perder su hegemonía. AFP.