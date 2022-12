Santander es el tercer departamento con más candidatos inhabilitados del país

Después de Boyacá y Tolima, Santander es la tercera región del país con más candidatos que tienen problemas para aspirar a las corporaciones públicas.

La Procuraduría General de la Nación señaló que el 6.1 % de los candidatos inhabilitados están en Santander.

Publicidad

Estos son los partidos y movimientos políticos que tienen en sus listas a 42 candidatos inhabilitados tras recibir sanciones por parte de la Procuraduría y estar investigados: Colombia Renaciente, PRE, ADA, Conservador, AICO, La U, Alianza Verde, ASI, Liberal, Cambio Radical y los movimientos ciudadanos LIGA, Barrancabermeja Libre, Alternativa Democrática.

Lea también: ¡No se deje engañar! Piden firmas por Santurbán pero son para políticos

Los candidatos inhabilitados en Santander aspiran a la Asamblea Departamental, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL).

“Es increíble que los partidos políticos no puedan detectar a tiempo que hay candidatos inhabilitados. Esos candidatos además no fueron sinceros con los partidos. Muy bien que la Procuraduría le ponga la lupa a los candidatos, porque los partidos a veces quieren votos pero no miran el historial social, económico y judicial de los candidatos, eso limpia el sistema político del país”, afirmó Julio Acelas, analista político.

Publicidad