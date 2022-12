Santos reconoce vacíos en acuerdo de justicia; dice que no se dejará presionar

El presidente Juan Manuel Santos se refirió al acuerdo de justicia alcanzado con la guerrilla de las Farc y las críticas que ha recibido por el sustento jurídico que le faltaría.



El jefe de Estado reconoció que aún faltan partes para finalizar en ese acuerdo de justicia y que aún hay vacíos en el mismo.



“Resulta que no hemos terminado el punto. Hay todavía algunos vacíos, entonces yo no me voy a dejar presionar de algunos medios de comunicación o de las propias Farc o de los opositores del proceso para publicar algo que no está totalmente terminado, porque sería una falta de responsabilidad y es romper con una disciplina que nos impusimos desde el principio”, comentó.



Sobre la publicación del acuerdo completo firmado hasta el momento por él y por el máximo jefe de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry alias ‘Timochenko’, Santos dijo que seguirán en el proceso de paz con reserva.



“¿Por qué no hemos publicado esos 75 puntos? Parte del éxito de este proceso es que lo hemos asumido con rigor, con método y responsabilidad. No se puede publicar cuando esté por la mitad o en un 90 %. Por eso hemos sido rigurosos en la aplicación de ese principio”, enfatizó.



Finalmente, enfatizó que en no van a “romper esa regla” de que nada está acordado hasta que todo esté acordado “y menos ahora que estamos acercándonos al final”.