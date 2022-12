Santos viajará a Cúcuta para analizar situación por cierre fronterizo: gobernador

Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara prorrogar el cierre de la frontera con Colombia hasta el 2 de enero, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó que el presidente Juan Manuel Santos viajará a Cúcuta para analizar la situación.



Villamizar señaló que junto al mandatario nacional se buscarán soluciones para poder lograr la normalización en los diferentes pasos fronterizos que se comparten con Venezuela.



“Estamos a la expectativa para poder avanzar en esa tarea; la situación de está analizando con la canciller y sobre ese tema, tratamos de que sea por esa vía poder avanzar y para que no se produzcan mayores complicaciones”, indicó el gobernador.



“Se van a continuar las gestiones para que se reabra la frontera y haya normalidad, escuchar opinión de los gremios y administraciones para facilitar estas posibilidades para la frontera”, agregó.



Villamizar señaló que el cierre ordenado por Maduro es una decisión equivocada que perjudica enormemente la economía de la región, que ante el cambio de billetes anunciado por el vecino país, ha entrado en un periodo de incertidumbre.



“Ya se habían normalizado las exportaciones, y las importaciones en forma mínima, ahora vuelve y se cierra pero con un ingrediente adicional, los comerciantes que tienen actividad en la frontera no lo pueden hacer porque no se está recibiendo esa moneda”, señaló el gobernador.



Villamizar aseguró que desde ese momento se hizo “un llamado al Gobierno nacional para que quienes hayan logrado esa moneda de manera licita” puedan realizar el cambio y agilizar inversiones en la frontera.