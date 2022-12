Se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela tras una semana de cierre

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que la frontera entre Colombia y Venezuela se reabrió tras una semana de cierre.



Cabe señalar que el paso había sido cerrado por orden del presidente Nicolás Maduro el pasado martes.



"A partir de hoy martes a las 6 de la mañana se permitirá inicialmente el paso peatonal hasta lograr los niveles que ya habíamos alcanzado", expresó Padrino a través de su cuenta en Twitter.



El titular de Defensa venezolano indicó además que sostuvo conversaciones con su homólogo colombiano, Luis Carlos Villegas, "para aumentar la coordinación operacional contra las mafias".



Dijo además que Maduro -que había decidido el sábado mantener cerrado el paso hasta el 2 de enero para hacer frente a las "mafias" que operan en la zona- y el presidente Juan Manuel Santos habían abordado este tema y acordado una "apertura progresiva".



El presidente venezolano anunció el pasado día 12 un cierre fronterizo por 72 horas para combatir el supuesto contrabando de la moneda del país, una medida que se sumó a la suspensión del billete de 100 bolívares, el de máxima denominación en la moneda local.



Maduro ha dicho que unas mafias que operan desde ciudades fronterizas colombianas llevan dos años sacando estos billetes de Venezuela para "desestabilizar" la economía del país petrolero, como parte de una "guerra financiera".



Aunque el mandatario anunció el día 15 una extensión del cierre fronterizo por 72 horas más que incluiría sus límites con Brasil, dos días más tarde indicó que estos pasos se mantendrían cerrados hasta el 2 de enero, fecha en la que el billete de 100 bolívares, cuya vigencia fue prolongada, finalmente saldrá de circulación.



Santos, por su parte, dijo ayer que los problemas económicos que aquejan a Venezuela no tienen origen en Colombia y afirmó que esa situación no se arregla cerrando la frontera.



"Cerrar la frontera no le conviene a nadie y abogamos porque esa situación se pueda resolver lo más pronto posible porque el problema no está en Colombia. El problema de Venezuela, su situación económica, no está en la frontera, ni en Colombia, está allá en Venezuela", dijo el jefe de Estado en una alocución por televisión.



Esta frontera se mantuvo cerrada durante un año hasta agosto pasado también por decisión de Venezuela para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.