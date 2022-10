“Señor Fiscal detenga esta persecución demencial contra mí”: Andrés Felipe Arias

requisitos legales por el caso Agro Ingreso Seguro, aseguró que permanecer privado de su libertad por más de 20 meses y permanecer en retención preventiva es demencial; por eso le pide al Fiscal que deje la persecución política en su contra y examine su caso.

“De mí se debe presumir de inocencia, no hay nada más desigual. Ya se les fue la mano”, dijo Arias, a quien en enero de 2012 se le comunicó que su audiencia preparatoria fue aplazada hasta marzo luego de que su abogado José Aníbal Gómez argumentara que no había recibido respuesta de los derechos de petición solicitados a varias instituciones, entre ésas el Ministerio de Agricultura, y que sin esa información no era posible hacer la defensa.

“Lo mío tiene un alto nivel de crueldad y desolación porque las razones por las cuales estoy detenido ya se derrumbaron”, aseguró en Mañanas BLU desde su sitio de reclusión en la Escuela de Caballería del Ejército.

"La violencia y el matoneo por parte de la Fiscalía en contra de mi familia tiene que terminar", dijo Arias quien además manifestó que el ente acusador no quiere reconocer que se ha equivocado con él.

El exfuncionario público, inhabilitado por 16 años, le pidió al Fiscal Montealegre que examine su caso así como examinaron el de exdiputado del Valle Sigifredo López.

“Me toca decir que milito en las Farc a ver si me va mejor. Lo único que pido es que me dejen defenderme en libertad", manifestó el antioqueño.

“Anoche le decía a mi esposa que si ve me va tocar meterme en la Marcha Patriótica o decir que soy guerrillero para que me dejen libre”, concluyó el exministro al referirse al caso del miembro de las Farc ‘Pablo Catatumbo’, a quien la Fiscalía le suspendió 41 procesos penales por ingresar a la mesa de diálogos de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba.

Redacción Blu Radio