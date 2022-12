Sepa si debe declarar renta ante la DIAN con estas preguntas

A partir del próximo 11 de agosto arranca la fecha para declarar renta en Colombia correspondiente al año gravable 2019. En ese proceso, las personas obligadas deberán presentar sus, gastos, ingresos, patrimonio, para deducir el monto a declarar y su correspondiente pago.

Publicidad



No obstante muchos ciudadanos no saben si deben o no declarar renta. Por eso hemos preparado estas cinco preguntas y respuestas para que sepa si está dentro de los declarantes. Si responde sí a alguna de ellas, tendrá que declarar renta:

¿Su patrimonio bruto es superior a $154.215.000? Esto es la suma de propiedades, bienes, carros, a su nombre.

¿Recibió ingresos en 2019 superiores a $47.978.000? Estos son salarios, pagos por servicios, giros o cualquier dinero que le haya entrado a sus cuentas bancarias.

¿Hizo compras o adelantos de saldo por más de $47.978.000 el año pasado en tarjetas de crédito? Sume cuánto dinero gastó a lo largo del 2019 de su cupo de la tarjeta o tarjetas de crédito.

¿Hizo compras o consumos por encima de $47.978.000 durante el 2019? Analice cuánto suman sus compras con factura durante el año pasado.

¿Hizo transacciones el año pasado por encima de $47.978.000? Sume las consignaciones, depósitos, inversiones, traslados, etc., que efectuó durante todo el 2019.

Vea aquí: "Ayuda renta, el programa de la Dian para quienes deben declarar renta

Si respondió que sí a alguna de las pasadas preguntas, le toca presentar declaración de renta este año, para que vaya recolectando los documentos a pasarle al contador o la plataforma si lo hace por Internet.