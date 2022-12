Sería noble que Farc y ELN apoyen rescate de hija de director de UNP: A. Garzón

Diego Mora, en hechos ocurridos en Cúcuta, el presidente Juan Manuel Santos viene siguiendo desde la Casa de Nariño el minuto a minuto del operativo con el que las autoridades buscan a la menor. (Lea también: Hay muchas dudas sobre versiones del conductor Daniela Mora: MinInterior )



Fue por orden del jefe de Estado que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viajó el jueves en la noche a la capital de Norte de Santander para ponerse al frente de los operativos conjuntos para dar con el paradero de la menor.



El mandatario ordenó que se redoblen los esfuerzos de las autoridades y que se trabaje de la mano con los organismos de inteligencia para dar con el paradero de Daniela. (Lea también: Secuestro de hija de director de la UNP sería obra de delincuencia común )



Entre tanto, el ex vicepresidente Angelino Garzón, propuso que las guerrillas de las Farc y el ELN apoyen las labores de rescate, como un gesto de que quieren la paz.



Seria un noble gesto que guerrillas farc y eln manifestaran voluntad de colaborar con el Estado en lucha por liberar niña Daniela en Cucuta. — Angelino Garzón (@Angelino_Garzon) June 5, 2015



Además, compañeros de estudio y docentes protagonizarán una protesta en el colegio Santo Ángel de Cúcuta, donde la niña Daniela Mora cursa quinto grado, para que sus captores la devuelvan sana y salva. (Lea también: Intensifican operativos para dar con el paradero de hija del director de UNP )



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, reiteró que la Comisión de la Verdad no asumirá funciones judiciales. Dijo que están abiertos a responder a los cuestionamientos del procurador Alejandro Ordóñez sobre este acuerdo alcanzado con las Farc.



-El Gobierno evalúa la propuesta de consumo regulado hecha por el expresidente César Gaviria. El viceministro de política criminal, Javier Flórez, dijo que hay evidencia científica que demuestra que tratar el consumo problemático de drogas ilícitas con otras drogas legales funciona y es una de las posibilidades que existe. Tampoco se descarta que la propuesta del Alcalde Gustavo Petro de tratar a los consumidores de Bazuco con Marihuana medicinal en el Centro Bakatá, se implemente a nivel nacional.



-Congresistas denunciaron un “mico” dentro de la Reforma al Equilibrio de Poderes que buscaría beneficiar al Defensor del Pueblo. Durante el último debate en la plenaria de la Cámara surgió una proposición que le permitiría ser reelegido y le quitaría la inhabilidad por un año para aspirar a otro cargo público. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró que no se aprobó ninguna proposición sino el artículo de la ponencia original.



-En 2016 las vías del país contarán con peajes electrónicos, anunció el vicepresidente Germán Vargas Lleras. El próximo 15 de septiembre se abrirá la licitación para implementar el sistema. A través de un chip, instalado en los vehículos, los colombianos podrán transitar por todos los peajes de las vías de Cuarta Generación, y las carreteras operadas por el Invías. Los usuarios tendrán una sola cuenta enlazada con su dispositivo donde les llegará la información de los peajes utilizados y el saldo de la cuenta.



-Las autoridades advirtieron que son más de 28 mil vehículos los que se encuentran abandonados en los patios de tránsito en Bogotá. Mercedes García, directora de servicio al ciudadano de la Secretaría de movilidad, indicó que los tradicionales patios se están convirtiendo en cementerios de carros, bicicletas y hasta carretas abandonadas.



-En medio de la crisis mundial por la caída en el precio internacional del petróleo, hoy inicia en Viena la Cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Opep. Se espera que el repunte de la producción de crudo en América Latina y el aumento de más de 1 millón de barriles diarios, sea uno de los temas decisivos en el encuentro en el que se buscará un consenso para mantener la oferta.



-Ocho de los 10 acusados por el intento de asesinato de la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, de 17 años, fueron puestos en libertad y no condenados a penas de prisión, anunciaron las autoridades paquistaníes.



-La tasa de desempleo en Estados Unidos subió una décima en mayo hasta el 5,5 por ciento, según informó hace pocos minutos el Departamento de Trabajo, que atribuyó el aumento a la entrada de más personas al mercado laboral en busca de trabajo. Además, en mayo la economía estadounidense añadió 280 mil nuevos empleos, la mejor cifra mensual desde finales del año pasado.



-Empieza el plan Éxodo en la capital del país. Escuche cómo están las vías para quienes que saldrán de la ciudad durante este puente festivo.



-El cierre de desde el primero de julio de la doble calzada a Buenaventura es para los transportadores de carga una medida nefasta, aseguran integrantes del gremio camionero en el país.