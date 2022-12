Si Farc busca reparar, que pague mínimo 8 años de cárcel: Federación de Víctimas

La senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal, en representación de la Federación Nacional de Víctimas de las Farc, rechazó los recientes pronunciamientos de la guerrilla donde dicen que no firmarán el acuerdo de paz si deben pagar cárcel.



“Tienen que pagar, prácticamente simbólico porque 8 años de cárcel frente a no tener a nuestros seres queridos con nosotros, ese sí es un drama, un castigo no merecido”, manifestó la congresista.



Finalmente, mencionó que si de verdad las Farc quieren reparar a las víctimas del conflicto, deben cumplir al menos con esta pena de 8 años de cárcel.