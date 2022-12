Sí habrá debate en el Congreso contra el senador Álvaro Uribe

Iván Cepeda presentara nuevamente la proposición con la que se busca realizar el debate de control político en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por parapolítica.

Así lo confirmó el presidente del Congreso José David Name: “Yo creo que no va a haber ningún problema. Ese debate se hará en la Comisión Segunda. Se va a dar. Estamos esperando que el senador Cepeda presente la proposición tal cual nos lo ha dicho”.

De igual manera el senador del Partido de La U explicó porque en la plenaria del voto negativamente la proposición del congresista del Polo Democrático.

“En plenaria el debate no se presentó de forma adecuada pues la senadora Claudia López tuvo una intervención desafortunada en contra de nosotros sus homólogos”, dijo.

Por su parte. el senador del Polo Democrático Iván Cepeda anunció que agotará todas las instancias para poder realizar dicho debate con el que busca que se explique los vínculos de ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe con el paramilitarismo: “conocer realmente que han hecho frente a las múltiples denuncias relacionadas con los presuntos vínculos que tendría Álvaro Uribe con ese fenómeno, es un asunto que tiene una muy claras coordenadas y propósitos”.

El congresista citante a dicho debate espera que el ex mandatario colombiano tal y como lo anunció en plenaria asista a la sesión.

“Bueno, está citado pero como el ex presidente y ahora senador ha dicho que no tiene ningún reparo en hacer el debate yo me imagino que él va a estar, sería muy contradictorio que después de haber dicho que está dispuesto a debatir la sacará el cuerpo al debate en la comisión”, aseguró.

La comisión segunda del Senado que es presidida por el senador Jimmy Chamorro, tendrá la última palabra sobre si es viable no realizar el debate de control político, el cual ha generado polémica entre algunos sectores del legislativo, entre ellos los integrantes de la bancada del Centro Democrático.