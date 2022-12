Si la Fiscalía dice que hay amenazas, hay que creerles: MinJusticia sobre hacker

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez , explicó los malos entendidos que existieron sobre las supuestas amenazas a la vida del hacker Andrés Sepúlveda entre el Inpec y la Fiscalía.

Aunque en los últimos días la Fiscalía había manifestado que tenía pruebas contundentes del peligro que corría Sepúlveda en la cárcel La Picota, el director del Inpec aseguró que no había amenazas, por lo que el hacker se quedaría en esa prisión ( Lea también: Fiscalía incluye en programa de protección a testigos al hacker Sepúlveda ).

Sin embargo, el ministro Gómez Méndez dijo que “por los medios me enteré de la declaración del general Torres que a mí me sorprendió porque a nosotros no nos corresponden esos casos (…) El director del Inpec no actuó de mala fe y en la cárcel le dijeron que allá no había ninguna pistola”.

Es por eso que apoyó la posición de la Fiscalía de prevenir las supuestas amenazas contra Sepúlveda, porque “nosotros tenemos que apoyar a los organismos de justicia en sus investigaciones”.

El ministro de Justicia dijo que los detenidos preventivamente están por cuenta del juez o del fiscal, por lo que depende de ellos el sitio donde deba estar Andrés Sepúlveda.