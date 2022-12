Si tengo uno por ciento de posibilidad de caminar a eso me aferro: Alexis Viera

Tras recibir un disparo en el tórax que afectó ambos lóbulos del pulmón izquierdo y parte de la médula ósea en un intento de fleteo, Alexis ‘El Pulpo’ Viera, exarquero del América, habló en Blu Radio sobre su actual estado de salud y sus proyectos a mediano plazo en Colombia, país que, asegura, es “maravilloso” a pesar de lo que le sucedió.

Viera indica que se mantiene con “el ánimo arriba” pero es consciente que la recuperación es un proceso lento, pues actualmente no tiene movilidad en sus piernas. “Tengo que tener mucha paciencia y estoy esperando a una cirugía en que me van a sacar una de las balas que me está molestando.”

Sobre el momento del ataque, señala que todo sucedió “muy rápido, solo vi una moto por atrás del carro. Uno de los delincuentes sacó un arma de fuego, me dispararon. Uno estaba muy tranquilo pero al otro delincuente lo noté bastante nervioso”.

Tras recibir el disparado, el ‘Pulpo’ se mantuvo en un coma inducido durante 2 días, tiempo tras el cual sintió que “prácticamente estaba muerto”. Añade que al abrir los ojos vio a sus padres y “lo primero que les pregunté es si estaba fuera de peligro”.

“Aunque me den un 1 por ciento, yo me aferro a ese 1 por ciento. Soy un tipo que la lucha hasta lo último, no me doy por vencido y lucharé al máximo para volver a caminar”, dice respecto a sus posibilidades de volver a caminar.

Tras el ataque, Viera ha recibido una oleada de mensajes de apoyo provenientes de varias partes del país y del mundo. “El apoyo es espectacular, la gente se ha portado muy bien. Como estoy muy dolorido agarro el celular muy poco en el día, me duelen las piernas”.

Superar esta situación es, a diario, todo un reto para Alexis, quien dice que se aferra a Colombia pues tiene un proyecto que culminar: una escuela de arqueros. “No me importa si quedo en silla de ruedas y no puedo volver a caminar; lo voy a sacar sea como sea”.

Añade que al atacante ya lo perdonó: “no tengo rencor ni odio. Para mí esa persona está enferma, necesita ayuda y de mi parte está todo perdonado, pero esa persona debe aceptar que está enferma y buscar ayuda”.

“Hay que tener mucha fortaleza, manejar mucho la mente pues es difícil estar todo el día en una cama, no es fácil. Me aferro mucho a las terapias físicas, en donde realmente es lo que me va a hacer caminar, hacer mucha terapia”.

Finalizó asegurando que esto no cambia para nada su percepción y lo que siente por Colombia, “un país maravilloso de una gente maravillosa y por una gente no voy a olvidar lo lindo que es Colombia. Sé que el 98 % de Colombia es gente cálida, el país es hermoso y estos hechos no pueden manchar un país tan lindo como este”.

