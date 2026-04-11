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Blu Radio  / Nación  / SierraCol rechaza bloqueo en campos petroleros en Arauca y denuncia restricción de agua y alimentos

SierraCol rechaza bloqueo en campos petroleros en Arauca y denuncia restricción de agua y alimentos

La empresa asegura que se están evaluando las peticiones y siempre está dispuesta al diálogo. Exige el cese inmediato de la protesta con el cierre de Caño Limón y Cari Care.

bloqueo en sabanalarga.jpg
Bloqueo en Sabanalarga, a la altura del corregimiento de Isabel López.
Suministrada.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

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