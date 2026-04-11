SierraCol rechaza bloqueo en campos petroleros en Arauca y denuncia restricción de agua y alimentos

En medio de bloqueos que completan tres días en los campos petroleros Caño Limón y Caricare, en el departamento de Arauca, por cuenta de las acciones de trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera, la empresa SierraCol Energy se pronunció frente a la situación y respondió a los señalamientos del sindicato.

En un comunicado, la compañía rechazó los bloqueos que se presentan en las zonas de operación y también cuestionó la información que ha circulado en redes sociales con señalamientos falsos. Aun así, aseguró que sigue dispuesta a dialogar y a avanzar en la negociación de la convención colectiva.

“SierraCol Energy Arauca reafirma su compromiso con el diálogo y el avance en la negociación de la convención colectiva, rechazando bloqueos y desinformación que afectan la operación y los derechos fundamentales”, señaló la empresa.

Explican que ha venido participando en las reuniones con la subdirectiva Arauca de la USO y que ha revisado uno a uno los 90 puntos del pliego de peticiones presentado por los trabajadores. Según la compañía, ya ha puesto sobre la mesa varias propuestas con la intención de llegar a un acuerdo que beneficie a los empleados y sus familias, pero que también permita que la operación petrolera continúe funcionando y se mantengan los empleos.



La empresa también indicó que respeta el derecho de los trabajadores a organizarse y a protestar de manera pacífica. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con los bloqueos y con cualquier acción que afecte derechos básicos de otras personas.

“No dejan entrar alimentos”

Además, expresó preocupación por algunas situaciones que se estarían presentando en los puntos de protesta, donde, de acuerdo con la compañía, se ha impedido el ingreso de alimentos y agua. Por esta razón, hizo un llamado a que este tipo de hechos no continúen.

SierraCol rechazó lo que considera información falsa o tergiversada en redes sociales, especialmente sobre el suministro de alimentos en las áreas de trabajo, asegurando que estas versiones no corresponden a la realidad.

Publicidad

En el pronunciamiento también dejan claro que seguirá participando en el proceso de diálogo y que buscará avanzar en acuerdos a través de los canales establecidos, insistiendo en la importancia de mantener el respeto y cumplir las normas mientras continúan las negociaciones con el sindicato.