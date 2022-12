Su sueño era ser futbolista: hermana de joven asesinado en Samaniego

Johana Benavidez, hermana mayor de uno de los jóvenes asesinados en la masacre de Samaniego, Nariño, Campo Elías Benavidez, dijo que su hermano menor, de 19 años, estaba terminando el bachillerato y se dedicaba a enseñar fútbol a varios niños a pesar de su corta edad.

En medio de su relato, la hermana de la víctima recordó que el joven era muy alegre y estaba en una escuela fútbol ya que su sueño era convertirse en futbolista profesional.

“A él le gustaba mucho el fútbol, a él lo llamaban y le hablaban de fútbol y él era feliz, él estaba en una escuela de fútbol de Cali y ya lo habían incluido en un proceso para llevárselo para México a jugar”, explicó la hermana de la víctima.

Además de eso, el joven que perdió la vida en la masacre de Samaniego tenía una escuela pequeña en su comunidad donde le enseñaba fútbol a varios niños, según reveló su hermana.

De igual forma, Johana, quien vive en Bucaramanga, pidió justicia a las autoridades por los hechos que ocurrieron y que dejaron sin vida a los jóvenes en medio de una fiesta que realizaron.

“Él era una persona que no se metía con nadie, era estudioso, muy de hogar, no tenía malas compañías; no es justo, no entiendo lo que pasó, él era muy alegre”, agregó la hermana de la víctima, quien explicó que Campo Elías era el menor de tres hermanos.

