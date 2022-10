Subdirector de Planeación renunció por diferencias técnicas y de manejo: directora DNP

La renuncia del subdirector general territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Diego Dorado, se dio por diferencias técnicas y de manejo. Así lo declaró en Mañanas BLU la directora de la institución, Gloria Alonso.

“Él sí presentó la carta de renuncia, es un cargo de libre nombramiento y remoción. Yo no soy la nominadora, no me corresponde aceptar o no la renuncia, pero en una entidad técnica, en un cargo de libre nombramiento y remoción hay discusiones”, dijo la funcionaria.

“Hay discusiones técnicas, eso es normal. En un cargo de libre nombramiento y remoción, hay diferencias de estilo en el manejo, entonces pues por eso él presentó renuncia”, agregó.

Sobre versiones de que el funcionario había sido denunciado anónimamente por acoso sexual y laboral, Gloria Alonso también se pronunció.

“A mí no me compete la decisión de si se acepta o no. Ahí hubo algunas denuncias internas, pero esa no es la razón por la cual él renunció, o por la cual se le aceptaría la renuncia”, añadió.

“Esta es una entidad técnica, en la cual puede haber simplemente discusiones diferentes en el manejo, en el estilo. Él está en libertad de tomar las decisiones que a él mejor le parezcan”, agregó.“Recibimos un anónimo, pero eso siguió su curso normal en una investigación”, reconoció la funcionaria.

Gloria Alonso también se refirió a las modificaciones en el Plan de Desarrollo, en concreto a los cambios frente a comunidades indígenas, pasivo pensional y sobretasa al servicio de energía.

Escuche esta entrevista: