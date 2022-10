Tanja Nijmeijer, la holandesa de las Farc y su primera entrevista en radio

primera vez de su vida y sus pensamientos a los medios. Entrevista de Natalia Orozco para BLU Radio.

Publicidad

Tiene 35 años, llegó en el año 2000 a Colombia para emprender obras sociales y por su descontento terminó integrando las líneas de las Farc.

“Me interesé por la política y por la urgencia de combatir la injusticia que existe en el país. Me di cuenta de que quería aportar en eso. Pero para hacerlo no había otra posibilidad que coger las armas. Entendí el proceso del pueblo colombiano, la necesidad de alzarse en armas, y me nació la motivación para mostrar mi solidaridad con esa causa. No creo que las armas sean el mejor camino”, dijo en una de sus primeras respuestas.

Publicidad

En el diálogo Tanja se mostró sensible por el tema de género, uno de las críticas que dejó ver a las Farc en un diario incautado por el Ejército. “En la guerrilla no tengo que pedir permiso para enamorarme. Uno puede tener su vida de pareja normal, se puede pedir asociamiento, compartir la caleta y tener una vida normal. Es incluso muy bonito”, apuntó.

Publicidad

Aunque continúo diciendo: “en la sociedad colombiana el machismo es horrible, y en la guerrilla, que es una representación de esa sociedad, también está. Es cierto que en Holanda la situación es muy diferente. Para mí, como holandesa, eso a veces es complicado en la guerrilla”.

“Las reglas que hay en cuanto a ese tema son lógicas. Imagínese un bebé en la guerra. Entonces ‘aparte de las dos arrobas de economía que vamos a llevar hoy, usted lleva los pañales’. Eso es imposible. En una situación como la del país, uno no piensa en tener un hijo”, agregó.

Publicidad

Señaló incluso que piensa tener un hijo “pero en un ambiente de paz y justicia social. Quiero tener un hijo para verlo crecer en la nueva Colombia, no en un país donde no tenga oportunidades”, concluyó.

Publicidad