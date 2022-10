José Luis Cristancho, técnico de computadores, no entiende porqué la Policía fue hasta la entrada de su vivienda ubicada en el barrio Lagos II de Floridablanca, Santander, a imponerle un comparendo por trabajar en su casa.

“Vino un señor agente y desde afuera de mi residencia me impuso un comparendo por estar trabajando en mi casa, no entiendo, es algo insólito”, dijo el hombre.

“El señor presidente nos dice que debemos trabajar desde nuestras casas, que debemos acatar todas estas órdenes”, aseguró Cristancho.

De acuerdo al agente de Policía que realizó el procedimiento, el trabajador infringió el artículo 35 del Código Nacional de Policía en su numeral 2, sin embargo BLU RADIO consultó el documento y este dice literalmente: “Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”.

“Yo trato de hacer mi trabajo, me toca buscar qué hacer, me toca reinventarme como dice el señor presidente puesto que yo vivo con mis dos hijos, me toca conseguir para el arriendo que ya me atrasé y no entiendo cómo infringí ese artículo. Es algo insólito”, anotó Cristancho.

En el procedimiento, que quedó grabado en video, se puede ver que Cristancho nunca sale de su vivienda y aclara que el trabajo le llega a través de domicilio y lo entrega de la misma forma.

El hombre afirma que por esa razón no está de acuerdo con el comparendo.

A pesar de eso, la infracción fue impuesta por los agentes.

“Estoy desconcertado, porque si la Policía que es la que nos debe proteger, nos hace esto. Yo que trato de hacer las cosas bien, entonces cómo vamos a trabajar, cómo vamos a subsistir, con este problema que tenemos con esta pandemia, no sé la verdad, estoy muy preocupado, no sé qué pueda pasar”, concluyó José Luis Cristancho.

Finalmente, el hombre espera poder recibir una respuesta pronta por parte de las autoridades sobre este hecho.

Técnico de computadores denuncia que policía lo multó por trabajar desde la casa https://t.co/CMfSrLpSLh #VocesySonidos pic.twitter.com/5L4bPObptY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 3, 2020

