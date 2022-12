Termocandelaria, la única generadora que no está funcionando: Minminas

El ministro de Minas y Energía, Tomás González explicó en Mañanas BLU que Termocandelaria es la única generadora que no está funcionando y que por ende no habrá racionamiento de energía en ninguna parte del país. (Lea también: Gobierno implementaría multas a quienes no ahorren energía eléctrica)



“La energía que tienen los embalses y las plantas térmicas alcanza para cubrir la demanda, lo que muestran los datos es que todas las térmicas están prendidas”, dijo González.



Frente al caso específico de Termocandelaria el ministro indicó que está es la única generadora que no está en funcionamiento y aseguró que quienes están al frente de esta térmica aducen problemas financieros.



Termocandelaria habría recibido 38 millones de dólares, sin embargo, se desconoce por qué no está en funcionamiento, hecho por el cual González indicó que se ha solicitado a las autoridades investigar el destino que se le dio a ese dinero. (Vea además: Tarifas de energía se incrementarían hasta un 20 por ciento en Cali )



González agregó que con lo recaudado por el cobro por confiabilidad se han desarrollado importantes proyectos como El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango, hidroeléctrica que se convertirá en la más importante para el país.



Alumbrado navideño



El ministro González indicó que si bien no se puede acabar con el alumbrado navideño, sí es necesario hacer un uso moderado de él.



González señaló que esta actividad fomenta el turismo y el comercio en las diferentes ciudades, sin embargo, invitó a que se haga de tal manera que no se active en horarios que no representan ningún beneficio.



