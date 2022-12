Todo listo para el inicio de la Marcha por la paz

exhiban de forma masiva en las calles su deseo de que termine el conflicto armado que padece el país desde hace 50 años.



Tras la "Caminata por la paz, la vida digna y la democracia" del pasado 12 de septiembre, y la "Marcha por la vida" del 8 de marzo último, la cita de mañana, convocada por movimientos políticos de izquierda, pretende mostrar que la sociedad está unida en torno a la paz.



Como explicó el pasado febrero la exsenadora Piedad Córdoba durante la presentación del evento, se busca "mostrar a los enemigos de la paz que Colombia avanza con paso seguro hacia la conformación de un frente amplio por la paz con justicia social y por la democracia".



Y en esa demostración de fuerza el número de asistentes, convocados en horario laboral, será todo un termómetro, ya que anteriores llamados, como el pasado 12 de septiembre, quedaron muy por debajo de las expectativas: la céntrica plaza bogotana de Simón Bolívar, que esperaba a 10.000 personas, solamente recibió unas 300.



En esta ocasión se espera que marchen en la capital colombiana unas 150.000 personas, a las que se sumarán quienes recorran las calles de otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva en convocatorias paralelas, por lo que el número total de asistentes que se unan a la manifestación podría alcanzar los 300.000, según los organizadores.



Los manifestantes de Bogotá partirán de varios puntos de la ciudad alrededor de las 10.00 hora local (15.00 GMT) y confluirán hasta la Plaza de Bolívar, donde se estima que lleguen tres horas más tarde.



Por otro lado, el miércoles 8 de abril arribó a la capital del país el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, para participar en varias actividades de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz, entre ellas un partido de fútbol en el que actuarán jugadores extranjeros e ídolos locales que brillaron con la selección "cafetera".



Una vez instalado en un hotel de Bogotá, el "pelusa" dialogó con la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, quien dijo que Maradona no solo estará en el "partido por la paz", sino en la marcha por la paz que se realizará este jueves en Bogotá y en otras capitales departamentales.



Vale la pena recordar que la Alcaldía Mayor de Bogotá declaró día cívico este jueves con el fin de conmemorar el "Día de la memoria y la solidaridad con las víctimas", por lo cual los 376 colegios oficiales de la ciudad no tendrán clase.



El secretario de Educación, Óscar Sánchez, invitó a los 870.000 estudiantes y más de 34.000 docentes del Distrito a que se sumen a esta jornada en el marco de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia.



"Los niños, las niñas y los jóvenes han venido comprometiéndose en convertirse en la generación de la paz, la nueva generación del posconflicto, y serán ellos y ellas quienes van a estar al frente en esta gran movilización", afirmó el funcionario.



Al contrario que en anteriores eventos, se esperan mensajes de apoyo político a las negociaciones que el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) mantienen desde noviembre de 2012 en La Habana, donde para firmar la ansiada paz falta alcanzar consenso sobre dos puntos.



Poco antes de que se dé inicio a la marcha algunos convocantes, colectivos, movimientos y partidos políticos realizarán intervenciones desde una tarima situada frente al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.



Allí, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, junto al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, encenderá como acto simbólico una vela por la paz que no se apagará hasta que haya un acuerdo definitivo con la guerrilla en Cuba.



Con EFE.