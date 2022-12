Todo listo para la implosión del resto del puente Chirajara

Este miércoles 11 de julio, a las 2:00 de la tarde, se realizará implosión de la Pila C del puente de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio y que se desplomó en enero de este año, según informó la Concesionaria Vial de los Andes, Coviandes.

El viaducto, ubicado en el kilómetro 64 de la carretera que une a Bogotá con Villavicencio, capital del Meta, se desplomó el pasado 15 de enero por un error en los diseños y ocasionó la muerte de nueve obreros.

La detonación estará a cargo de la firma Demoliciones Atila Implosión, que utilizará explosivos controlados para disminuir la "sismicidad, el impacto en la caída, el ruido y la dispersión de material particulado".

Al respecto, Rogelio Gómez, gerente de Atila, Xaseguró que no tiene información sobre la presencia del presidente Juan Manuel Santos en la demolición total de una de las obras de infraestructura más importantes en esta parte del país.

“Vamos a tumbar la parte del puente que no colapsó y que está en peligro de colapso. Hay que derribarlo, ese es el trabajo de nosotros (…) La seguridad es muy importante y, por eso, tomaremos todas las medidas para el personal, para las vías y los trabajadores”, dijo.

Aseguró que para la implosión es necesario cerrar la vía sobre la 1:00 de la tarde (esta medida se extenderá hasta una hora después de finalizar el trabajo) para que la onda explosiva no genere afectaciones ni complicaciones entre viajeros y visitantes y que se trata de una “seguridad preventiva”.

“Es una seguridad preventiva, no es que vaya a pasar nada, pero por prevención y por normas internacionales a 250 metros no debe haber vehículos ni personas al momento de la implosión”, agregó Gómez.

El gerente de la empresa que ha demolido importantes edificios como el Space aseveró que el polvo desaparecerá del ambiente en unos 8 minutos, por lo que no afectará la visibilidad en este importante corredor vial del centro del país.

“Por eso hacemos la implosión a esa hora (2:00 de la tarde) que no está venteando para que no lleve el polvo a otras partes”, agregó.

“La implosión no producirá ningún nivel de sismicidad porque no vamos a inyectar nada bajo el nivel de tierra (…) Vamos a utilizar 200 kilos de indugel, que es un producto de muy buena validad, seguro y que no libera gases venenosos”, indicó.

