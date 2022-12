Tomás Uribe insta a que se llame “tramposo” a Juan Manuel Santos, revela Semana

La revista Semana reveló un chat entre Paola Holguín, candidata al Senado, Tomás Uribe , y al parecer otros seguidores del exmandatario , en el que el hijo del expresidente insta a “unificar términos” para que se llame “tramposo y no traidor” al presidente Juan Manuel Santos para “que el mensaje cale”.

En el chat, Tomás Uribe habla sobre varias “trampas”, que según él, ha hecho el presidente Santos entre las cuales se encuentran “los diálogos de paz en La Habana, San Andrés y la entrega de las 100 mil viviendas gratis”.

Al parecer, tras el mensaje del hijo de Álvaro Uribe, los seguidores del expresidente hicieron el hashtag #SantosTramposo para hacer críticas al Gobierno del actual mandatario colombiano, entre ellos se lee uno del mismo Tomás Uribe quien asegura “@BluRadioCo de frente he dicho #SantosTramposo y los motivos: su elección, la Habana, San Andrés, las 100k casas gratis q son 16k”.

Este es el texto del Chat revelado por la Revista Semana :

“Sugiero unifiquemos terminología para que el mensaje cale. Cambiar el adjetivo traidor por tramposo. El primero se justifica a la luz de un beneficio percibido; el segundo no. (…) Trampas de Santos: su elección, San Andrés, La Habana, las 100k casas gratis que son 16k, la mermelada, la orden al CNE para negar logo de UCD, etc (…) Un estudio de la Universidad de Stanford muestra que el término “tramposo” es uno de los que más efectividad tienen para llamar la atención y lograr cambio comportacional respecto a una conducta no ética”.