Tomás Uribe niega cualquier relación con dueños de Universidad San Martín

La revista Semana publicó un artículo en el que Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, niega cualquier relación con los dueños de la Universidad San Martín, hoy en el ojo del huracán por malos manejos administrativos.

“Nunca tuvimos sociedad con ellos. A Martín lo he visto tres o cuatro veces y lo conocí socialmente. Desde hace siete años no lo veo. Pueden buscar y no encontrarán nada. No escondemos nuestras sociedades”, dijo Uribe a Semana.

El comentario sobre la supuesta relación se dio porque hace 10 años, cuando los hijos del también senador incursionaron en el negocio de las manillas, ocuparon una oficina de la universidad.