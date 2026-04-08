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Blu Radio  / Nación  / Trabajadores podrán tener jornadas laborales de 30 horas: Gobierno emitió documento

Trabajadores podrán tener jornadas laborales de 30 horas: Gobierno emitió documento

Nueva norma reduce a 30 horas la jornada para practicantes y menores en formación, obligando a empresas a ajustar horarios y condiciones laborales.

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