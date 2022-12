Tras fuga de ‘El Chapo’ Donald Trump pide a medios que se disculpen

A través de su cuenta de Twitter, el magnate estadounidense Donald Trump sugirió que la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán le da la razón a él e incluso pide a los medios de comunicación que rectifiquen.

“Es hora que las personas y los medios de comunicación, comiencen a pedirme disculpas por mi declaración, "México está enviando ....", que resultó ser cierta?”, dijo en su cuenta de Twitter (Lea también: En capítulo estreno, Los Simpson muestran qué hay bajo el cabello de Trump ).

When will people, and the media, start to apologize to me for my statement, "Mexico is sending....", which turned out to be true? El Chapo

El Chapo and the Mexican drug cartels use the border unimpeded like it was a vacuum cleaner, sucking drugs and death right into the U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 13, 2015