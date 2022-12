Tren arrolló un vehículo en Aracataca, pero sus ocupantes resultaron ilesos

Después de salir del balneario Isa May y mientras se dirigía hacia su vivienda en inmediaciones del barrio El Carmen, Alfredo Maya y su hijo de 9 años, fueron embestidos por un tren que atravesaba la línea férrea de Aracataca, Magdalena.

Aunque el impacto destruyó gran parte el vehículo, el hombre y el niño milagrosamente resultaron ilesos.

Maya aseguró que, tras el accidente, fueron auxiliados por la comunidad y denunció que la intersección ubicada en pleno casco urbano del municipio no cuenta con señalizaciones que adviertan el paso de las locomotoras.

“Yo venía con mi hijo menor, no me di cuenta, en ese momento venía el tren, pero no hubo nadie que me explicara. Sentí el impacto sobre mi vehículo y quedé en estado de shock. Ahí no había ni vigilantes, ni barandas, ni señalizaciones”, denunció Maya.

La comunidad, que auxilió a los ocupantes del automóvil, pidió mayor presencia de las autoridades, asegurando que la mayoría de los casos registrados por el paso de trenes en el sector ha dejado decenas de víctimas mortales.

