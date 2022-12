Tres delitos que más denuncian colombianos quedarán libres, admite MinJusticia

cuenta del nuevo código penal, aceptó Alfonso Gómez Méndez en Mañanas BLU.

No obstante, el ministro aseguró que no habrá impunidad y se comprometió a que peligrosos criminales no queden libres por la medida que comenzará a aplicar desde este miércoles. “No vamos a sacar hampones de las cárceles (…) ladrones de celulares no van a salir ni nadie reincidente (…) hurto con violencia nunca”, apuntó Gómez Méndez.

En Mañanas BLU, el funcionario afirmó que se tiene que definir si todo proceso penal tiene que llevar a la cárcel y manifestó que en ninguna parte del mundo por cualquier delito la gente va a la cárcel, “no es correcto decir que si no hay cárcel para qué se denuncia”.

Puso como ejemplo que cuando fue fiscal había solo 50 mil presos, hoy hay más de 120 mil y la sensación de inseguridad sigue siendo la misma. “No vamos a excarcelar asesinos, violadores, estafadores ni depredadores del erario”, prometió.

Cuestionó además cuál es la política criminal que envía tras las rejas a padres que no cumplen su cuota alimentaria pero no a los hombres que protagonizan los grandes escándalos de corrupción.

Igualmente, defendió que el nuevo código penitenciario resuelve en 25 puntos a mediano y largo plazo el problema de las cárceles en Colombia.

A partir de este miércoles podrán tener detención domiciliaria los reclusos condenados a penas menores de ocho años, también se podrán beneficiar del nuevo código penitenciario los condenados a penas menores de cuatro años que no tengan antecedentes.

Además, quedarán libres quienes hayan cumplido las tres quintas partes de sus condenas. Se excluyen de este beneficio los delitos de lesa humanidad, estafa, hurto calificado, extorsión, secuestro, robo con violencia, homicidio intencional y abuso sexual, entre otros.