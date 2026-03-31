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Blu Radio  / Nación  / Tribunal no ha logrado notificar a Portugal sobre demanda contra nuevo modelo de pasaportes

Tribunal no ha logrado notificar a Portugal sobre demanda contra nuevo modelo de pasaportes

El trámite presentó observaciones por parte de la Cancillería colombiana, que advirtió sobre la improcedencia del mecanismo inicialmente invocado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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