Tribunal no ha logrado notificar a Portugal sobre demanda contra nuevo modelo de pasaportes

La notificación a autoridades en Portugal dentro del proceso judicial que busca anular el nuevo modelo para la expedición de pasaportes en Colombia continúa pendiente, en medio de las actuaciones adelantadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la demanda promovida por la Procuraduría General de la Nación.

El proceso judicial tiene como objetivo la nulidad absoluta del convenio suscrito entre el Estado colombiano y la Casa de la Moneda de Portugal, entidad vinculada como parte demandada dentro del expediente por el nuevo modelo para la expedición de pasaportes. En desarrollo de este trámite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca envió una carta rogatoria con el propósito de avanzar en la notificación internacional requerida dentro del proceso.

Tribunal Administrativo no ha logrado notificar a Portugal sobre demanda contra nuevo modelo de pasaportes

De acuerdo con el documento emitido por el tribunal, se dispuso que, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se solicitara a la autoridad judicial competente en Portugal realizar la notificación personal de los autos del veinte (20) de octubre de 2025 y del quince (15) de diciembre de 2025, decisiones judiciales proferidas dentro del trámite que adelanta la justicia colombiana. Esta actuación se fundamentó inicialmente en mecanismos internacionales de cooperación judicial, señalando que la solicitud se realizaba basándose en la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y en la Convención de La Haya sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial.

Sin embargo, el trámite presentó observaciones por parte de la Cancillería colombiana, que advirtió sobre la improcedencia del mecanismo inicialmente invocado por el tribunal. Según la cartera de Exteriores, las convenciones citadas no resultan aplicables al caso en cuestión. En ese sentido, la entidad precisó que se trata de normas “mismas que no son aplicables para el presente caso, por lo que, para surtir la diligencia en comento, el despacho deberá emitir la Carta Rogatoria, sin invocar convenio alguno”.



Tribunal Administrativo no ha logrado notificar a Portugal sobre demanda contra nuevo modelo de pasaportes

La Cancillería también explicó que el envío de la documentación requerida debe cumplir con una serie de parámetros formales antes de ser remitida a las autoridades portuguesas por vía diplomática.

De acuerdo con la comunicación oficial, una vez se cumplan dichos requisitos, la documentación podrá ser trasladada a la autoridad competente en Portugal para que se evalúe la procedencia de las diligencias solicitadas por la justicia colombiana “lo anterior, en virtud de los principios de reciprocidad, voluntariedad y soberanía de los Estados”.

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El avance de esta notificación internacional resulta clave dentro del proceso judicial que adelanta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que la correcta vinculación de la Casa de la Moneda de Portugal como parte demandada constituye un requisito necesario para continuar con el estudio de fondo de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación.