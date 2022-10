Trinos de Petro sobre dejar de usar el vehículo particular generan polémica

El alcalde Gustavo Petro desató una polémica en Twitter por dos trinos que publicó, destacando la movilidad en Bogotá por estos días en que las vías se encuentran descongestionadas, resaltando que la solución para que el tráfico continúe así el resto del año sería dejar de utilizar el carro particular.

Publicidad

La descongestión de una ciudad pasa en primer lugar por dejar de usar intensivamente el carro particular. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2015

La mayor demostración de cultura ciudadana, yo diría democrática, es dejar de usar el carro de manera intensiva. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2015

Publicidad

Las mayoría de respuestas de los usuarios en Twitter no han sido positivas, pues el alcalde insinúa que los ciudadanos sigan usando el transporte público que, afirman, cada vez es peor, lleno y tarda horas en llevarlos a sus puntos de destino; o utilizar la bicicleta en una ciudad donde, dicen, no todas las ciclorutas se encuentran en buen estado y por la falta de cultura ciudadana no es viable ni seguro transitar en este medio.