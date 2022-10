“Un funcionario como Roy Barreras debe trabajar y no robar”: Armando Benedetti

durante una reunión con el partido de La U.

Publicidad

“Roy le dijo al presidente que retirara a los ministros del lugar pero este le respondió que si se iban los ministros se iba él”, relató el congresista sobre el incidente presentado este lunes.

Concretamente, dijo Benedetti que Fernando Carrillo, ministro del Interior; Mauricio Cárdenas, ministro de Economía; y Alejandro Gaviria, ministro de Salud, más Juan Mesa y Aurelio Iragorri fueron algunos de los funcionarios distintos a los congresistas que asistieron a la reunión en la Casa de Nariño.

Publicidad

“Yo estaba invitado pero como sabía qué iba a pasar eso no fui. Pidieron representación ministerial porque los actuales ministros no le sirven a La U y sí a los liberales (…) El senador Mauricio Lizcano reclamó por qué no hacía política con ellos, otros hablaron de los convenios de contratación con los alcaldes”, reveló Benedetti.