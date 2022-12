Un minero muerto y otro herido dejó explosión en socavón al occidente de Boyacá

En el sitio conocido como Puerto Arturo, en el occidente de Boyacá, se presentó una explosión en una mina, donde un trabajador resultó muerto y otro herido.



En la mina se han presentado problemas de orden público, donde varios guaqueros han querido ingresar ilegalmente para sacar esmeraldas. (Lea también: Mina en que se presentó emergencia no tenía licencia: Agencia de Minería )



El secretario de la oficina de Atención y Prevención de Desastres, Alirio Roso Millán, dijo que “al parecer en la empresa, una vez se evacuaron todas las personas que estaban ahí, procedieron a taponar los socavones y al parecer de manera involuntaria quedaron algunas personas allí en el socavón", afirmó. (Lea también: Medicina Legal identifica cuatro de los cuerpos rescatados de mina en Caldas )



Luego de más de 10 horas se pudo sacar el cuerpo sin vida de otro minero en el municipio de Chivatá en una mina de carbón. Al parecer esa explosión se presentó por acumulación de gas metano.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Una persona resultó herida por una explosión en el centro de Cúcuta. Las primeras versiones señalan que la detonación ocurrió en un lugar donde se almacenaba pólvora.



-Se conocen detalles de la investigación formal que abrió la Procuraduría contra 9 militares, por posibles omisiones que permitieron la masacre de los 10 uniformados en Buenos Aires, Cauca, manos de las Farc.



-Hay expectativa en La Habana en torno al pronunciamiento que harán las Farc este viernes, donde se podrían referir a repercusiones que tendrá el bombardeo de las Fuerza Aérea en las últimas horas en Guapi, Cauca, donde fallecieron 18 guerrilleros. No se descarta que la guerrilla decida reversar el cese unilateral del fuego decretado desde diciembre del año pasado.



-El magistrado Néstor Iván Osuna Patiño renunció a su cargo al frente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, argumentando que no tiene ningún sentido mantenerse en el alto tribunal ante su inminente desaparición.



-Las autoridades rehabilitaron la vía entre Villavicencio y Acacías, en el Meta, tras el incendio que se presentó esta madrugada en una vivienda ubicada cerca al puente de Guayuriba.



-La Policía Nacional, en coordinación con el FBI, capturó en el aeropuerto El Dorado a una enfermera que es requerida por la justicia de los Estados Unidos por el delito de homicidio. Se trata de una colombiana, identificada como Adriana Jaramillo Arango, quien al parecer cometió varios errores durante una cirugía estética clandestina que terminó con la vida de la paciente.



-Un sismo de 4,6 grados de magnitud en la escala abierta de Richter se registró frente a las costas de Ecuador, cerca a la provincia de Manabí. No hay reporte de daños ni víctimas.



-Un hombre en Marruecos fue condenado a muerte por matar a una anciana y luego violar su cadáver. El sujeto, de 32 años de edad, era sobrino de la víctima y fue denunciado ante las autoridades por parte de su propia madre, tras confesar el crimen.



-El técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti, dijo que aún no ha hablado nada con el club en torno a su supuesta salida del equipo blanco. El entrenador aseguró que una vez culmine la temporada se reunirá con las directivas para tomar una decisión final. Además, en rueda de prensa, destacó los fichajes de James Rodríguez y el alemán Tony Kroos, y dijo que serán muy importantes para el futuro del equipo.



-Teniendo en cuenta que desde el gobierno y la Fiscalía se reporta que aún puede haber al menos 10 personas desaparecidas en Salgar, las autoridades locales advirtieron que no se suspenderán las labores de búsqueda.



-Varias familias favorecidas con viviendas gratis para que abandonaran las zonas de riesgo en Puerto Salgar, Cundinamarca, no quieren permitir que sus antiguas propiedades sean demolidas.