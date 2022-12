Uribe pide libertad de Francisco Galán, excomandante del ELN

El jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se refirió a la captura que se realizó en Cali contra Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias 'Francisco Galán', por el delito de secuestro de 64 personas que se encontraban en varios establecimientos públicos, en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000.

“Ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar, estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el ELN pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el ELN actual”, señalo el expresidente Uribe en sus redes sociales.

La petición del expresidente para que sea liberado el excomandante del ELN tiene un antecedente y es que durante su segundo mandato en la presidencia, Galán fue nombrado como gestor de paz para buscar algún acercamiento con dicha guerrilla.

Durante el mandato de Juan Manuel Santos, este le mantuvo el nombramiento de gestor de paz y gracias a esto pudo iniciar unos diálogos con esta guerrilla.

En reiteradas oportunidades Francisco Galán, quien se encontraba en libertad, ha insistido en que la lucha armada no es el camino.

