Vehículos que se podrán matricular sin airbag y ABS son solo 3 %: MinTransporte

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, confirmó en entrevista con BLU Radio que se concedió un plazo adicional para que cerca de 7.000 vehículos puedan matricularse en Colombia pese a no tener frenos ABS y airbag.



Según Maya, la medida no impactará drásticamente la seguridad automotriz, pues dichos vehículos solo representan el 3 % de los que se matricularán en 2017.



“Existe un stock de vehículos que corresponde al 3 % de los vehículos que se pretenden matricular en 2017 que fueron ingresados al país antes de entrar en vigencia la norma”, manifestó.



“En caso de que no se permitiera la matrícula de esos vehículos hasta finales de este año, los hubieran matriculado en el mes de abril y lo que habría generado es un costo adicional al usuario a la hora de adquirir ese vehículo”, añadió.



Incluso, dijo que así no se hubiera aplazado la fecha límite, esos vehículos igualmente se hubieran matriculado.



“De no haberse prorrogado la fecha de matrícula hasta el mes de diciembre, eso indicaría que los vehículos se hubiesen matriculado en el mes de abril. Los vehículos al ya estar en territorio colombiano finalmente ya iban a ser comercializados y, en ese sentido, el impacto es el mismo”, expuso.



Sin embargo, destacó que lo más importante es que desde el 1 de enero de 2017 se dejaron de recibir vehículos sin dichas medidas de seguridad.



“A partir del 1 de enero del presente año, por primera vez en este país están cerradas las fronteras para que no vuelvan a ingresar ningún tipo de vehículos que no tengan las condiciones de seguridad como frenos ABS y airbag”, enfatizó.



Además, advirtió que esa medida que se venía aplazando “gobierno tras gobierno” y que fue en esta administración en la que finalmente se prohibió el ingreso de carros sin frenos ABS y airbag.