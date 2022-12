Venezuela recoge más del millón de firmas para pedir a Obama derogar decreto

El jefe de la campaña venezolana "Obama deroga el decreto ya", Jorge Rodríguez, anunció que se han recolectado más de un millón de firmas para exigir a EE.UU. anular el decreto ejecutivo emitido por Washington en el que declara a Venezuela una "amenaza" para el país norteamericano.



"Quiero anunciarle a toda la patria venezolana con profundo agradecimiento, que a esta hora las 13.10 hora local (17.40 GMT), del domingo 22 de marzo, hemos superado el millón de firmas de todo el pueblo venezolano (..) que ha salido al frente a decir 'Obama deroga el decreto ya'", dijo Rodríguez al canal estatal VTV.



Esta campaña fue lanzada el jueves pasado por el Gobierno de Venezuela para exigir al presidente estadounidense la derogación de la ley aprobada a principios de mes por la que declaró una "emergencia nacional" por la "amenaza inusual y extraordinaria" que a su juicio representa Venezuela para EE.UU.



Esta campaña se centra en recolectar 10 millones de firmas en diferentes puntos de la geografía venezolana así como a través de la página www.obamaderogaeldecretoya.org.ve contra un decreto calificado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela".



"Vamos hacia los 10 millones de firmas para entregársela a señor Barack 'Husein' Obama, presidente de EE.UU, para insistir que no somos una amenaza y que ese infame decreto debe ser derogado", dijo el también alcalde del municipio Libertador de la capital venezolana durante la jornada de este domingo desde la plaza Bolívar de Caracas.



Rodríguez aseguró que Obama "no se esperaba esta respuesta del pueblo de Venezuela, no se esperaba esta respuesta de los pueblos del mundo".



Asimismo, la campaña que inicio el viernes una actividad llamada "tuitazo mundial" para promover en la red social Twitter las etiquetas #Obamaderogaeldecretoya y #ObamaRepealTheExecutiveOrder ha sumado, según el alcalde chavista, más de 2,6 millones de tuits y retuits.



"Creo que es un número impresionante en la historia de Venezuela la gran cantidad expresión de voluntad en todo el orbe contra el infame decreto, que, es ni más ni menos que una agresión contra el pueblo inocente, una agresión contra el pueblo digno de Venezuela", añadió.



Maduro espera entregar en la Cumbre de las Américas en Panamá al mandatario de EE.UU las 10 millones de firmas.



El Gobierno de Maduro ha promovido además varias marchas y caravanas de empleados públicos para mostrar su rechazo a la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca que incluye sanciones a siete funcionarios venezolanos por la supuesta violación de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales registradas en Venezuela en 2014.



EFE