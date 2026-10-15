Venir a rasgarse las vestiduras cuando dejaron desfinanciamiento: minhacienda a oposición

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuestionó a la oposición y al Gobierno anterior por exigir más inversión en temas sociales cuando, según él, no dejaron asegurado los recursos para las poblaciones vulnerables.

“Venir aquí a rasgarse las vestiduras y hablar de los pobres cuando han dejado el magisterio sin salud, las pensiones desfinanciadas y adultos mayores sin recursos. Eso no tiene presentación, me parece irresponsable”, manifestó.

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Esta respuesta se dio en la Plenaria del Senado, cuando el ministro escuchó las críticas por el presupuesto general de la nación. Allí afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro dejó desfinanciado varios sectores de los programas sociales y ahora la nueva la nueva administración realiza diferentes recortes para responder a las obligaciones financieras.

“Los huecos no son huequitos, son troneras”, agregó el ministro.



2/3 Ahora le corresponde al Gobierno asumir esas cuentas: $2,7 billones adicionales para el FOMAG y cerca de $600.000 millones para Colombia Mayor. — MinHacienda (@MinHacienda) October 15, 2026

En horas de la tarde, el presidente Abelardo De La Espriella le había pedido al ministro de Hacienda revisar los “programas y subsidios innecesarios” y dejar solo los que tengan una justificación económica, social y verificable, entre ellos los que se entregan a adultos mayores y madres cabeza de familia.

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"En el régimen anterior muchos de esos subsidios terminaron en pagos para aceitar las bases políticas. Ayer salieron a marchar y no pudieron llenar la Plaza de Bolívar, porque una cosa es la marcha sin subsidios”, dijo el mandatario.