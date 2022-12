En YouTube es toda una sensación hacer versiones de la canción Let it Go, banda sonora de la película Frozen, que ganó dos Oscar.

Niños, jóvenes, adultos, deportistas y aficionados hacen videos con esta canción. Tanto así que el parque temático Epcot que hace parte de Disney World decidió hacer su propia versión con cantantes de ópera.

El video lleva sólo tres días en la red y ya tiene 40 mil visitas. Esta es su versión de Let it Go.