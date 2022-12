Vestíamos de negro por luto, no somos neonazis como dice Santos: Alianza Futuro

Estado, en entrevista con la BBC mundo, contra varios jóvenes uribistas.

Santos dijo que en Colombia la polarización ha hecho mucho daño a la democracia y resaltó que el “Centro Democrático (movimiento de Álvaro Uribe) que en el fondo es una extrema derecha, está volviendo a algo que yo no me imaginaba: unos muchachos con camisas negras tratando de sabotear mis apariciones en la campaña. Eso es una especie de neonazismo, de neofascismo, que lo único que causa es polarización y odios. Espero que eso no prospere”.

Tras esas afirmaciones, Juan Camilo Revelo, de la Alianza Futuro, aseguró desde Popayán en Blu Radio que portaban vestimenta negra porque estaban expresando el luto que hay por la muerte de soldados y policías en el departamento del Cauca y toda Colombia.

“Es equivocado decir que eso es producto pensamientos neofacistas o neonazistas. Son acusaciones infames del presidente cuando se empieza a sentir que hay un interés popular por hacerse notar y hacerle saber el inconformismo frente a las políticas que lleva en materia de seguridad y paz. Él sabe que es un sector muy grande y va intentar dañar la imagen”, dijo Revelo.

“La mayoría de los miembros de la Alianza nos identificamos con el legado del presidente Álvaro Uribe”, agregó.