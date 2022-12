Vestido de Obama genera ola de comentarios en internet

que usó en la conferencia de prensa del jueves lo que encendió el debate en las redes sociales.

Al poco usual color arena utilizado por el presidente estadounidense, caracterizado habitualmente por un estilo sobrio, se sumó que Obama daba la impresión de flotar dentro del traje debido a unas amplias hombreras.

Pronto las redes sociales y los medios en internet se inundaron de comentarios.

Nick Confessore, periodista de The New York Times, ironizó sobre el traje utilizando un "Yes we tan" (Sí, estámos claros) parodiando el célebre "Yes we can", lema de la primera campaña presidencial de Obama en 2008.

Más de 15.000 mensajes aludiendo al color del traje se publicaron en Twitter según Topsy, una firma de medición de tendencia en esa red social.

Muchos de los trinos aludieron al "coraje" del presidente estadounidense mientras el periodista Jared Keller, tal vez provocado por el estilo retro del vestido, comentó: "el presidente Obama ha llegado para vendernos un seguro contra los tornados".

Se ocuparon del tema las versiones en internet de los principales diarios y los portales especializados en política.

Obama, quien generalmente viste de tonos oscuros, ya había utilizado un vestido de color crema este año durante un evento en la Pascua.

Ningún comentario oficial se ha filtrado desde la Casa Blanca, pero el presidente se ha manifestado en el pasado apático respecto a las reacciones que pueda provocar su forma de vestir.

En un artículo en la edición estadounidnese de Vanity Fair en octubre de 2012, Obama dijo que no le gustaba "escoger qué como o lo que visto". "Tengo muchas otras decisiones que tomar", señaló.