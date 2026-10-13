Vicepresidencia redujo 73% el gasto en personal y 98% el valor de contratos con personas jurídicas

A través de su cuenta de X, el Vicepresidente de la República José Manuel Restrepo aseguró que en los dos meses que lleva el gobierno, se logró implementar una fuerte política de austeridad en la entidad.

“En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se acabó el derroche. Los recursos públicos son sagrados. En dos meses de administración, la Vicepresidencia de la República redujo en un 73% el gasto mensual en personal”, aseguró Restrepo.

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Este recorte le habría ahorrado al erario cerca de $1.000 millones de pesos mensuales, pasando la nómina de $1.364 millones a $363 millones; y la nómina mensual bajó de $763,5 millones a $363,2 millones, equivalente a una reducción del 52%. Así mismo, la entidad pasó de 63 cargos ocupados en la administración anterior a 24 en la actual, una disminución del 62%.

“La austeridad es un compromiso. Tenemos que evitar el derroche, el sobreendeudamiento y el abuso de los recursos públicos. Queremos demostrarle a Colombia que las cosas se pueden hacer de manera más eficiente”, afirmó el vicepresidente.



El alto funcionario también resaltó que en estos dos meses de la actual administración no se han suscrito nuevos contratos de prestación de servicios y se redujo un 98% el valor de la contratación con personas jurídicas.

Restrepo señaló que estas medidas responden a las directrices de austeridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y al compromiso de administrar los recursos públicos con responsabilidad y eficiencia. De mantenerse esta reducción mensual, el ahorro en personal superaría los $12.000 millones al año.

En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se acabó el derroche.



En dos meses de administración, la Vicepresidencia redujo en un 73 % el gasto mensual en personal.



Eso representa un ahorro de COP$1.000 millones cada mes.



La austeridad es un compromiso. pic.twitter.com/CeIjcnD9OX — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) October 13, 2026