‘Vinagre’ es un cliente que está con Perafán: abogado Cadena responde a Coronell

Daniel Coronell reveló en su última columna una interceptación en la que hablan Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, y su hermano Álvaro Cadena, sobre hacerle una “fiesta” al periodista.

No deje de leer: “Perros socialistas”: los insultos a Daniel Coronell y Félix de Bedout en Miami

Publicidad

En la llamada, el abogado se muestra molesto porque Coronell publicó unas fotos de su Instagram, por lo que su hermano Álvaro le respondió que “le tenían que hacer una fiesta a ese hijueputa”, finalmente, Cadena le responde que ya habló con ‘Vinagre’.

Sobre el tema, el abogado Diego Cadena le dijo en primicia a BLU Radio que ‘Vinagre’ es un cliente suyo que está en la misma cárcel que el narcotraficante Justo Pastor Perafán, y que de lo que hablaba con su hermano era de sacar a la luz pública lo que ‘Vinagre’ les contó sobre supuestos vínculos del periodista Coronell con Perafán.

“‘Vinagre’ es un cliente mío que se encuentra privado de la libertad en el mismo lugar de reclusión donde esta Justo Pastor Perafán. En repetidas ocasiones, ‘Vinagre’ me contó que Perafán había confesado darle cientos de millones de pesos producto del narcotráfico a Daniel Coronell e, incluso, confesó que había financiado parte de su carrera universitaria. Tengo correos que acreditan mis palabras”, le dijo el abogado a BLU Radio.

Según Cadena, la identidad de ‘Vinagre’ no puede entregarla a BLU Radio porque habló sobre él en la Corte Suprema de Justicia y tiene reserva, además, debe conservar su nombre dentro del secreto profesional.

Publicidad

Tampoco conocemos, a la fecha, los correos que, según él, prueban que su cliente le dijo eso.

Por otro lado, Cadena aseguró ser “un hombre de bien y creyente que nunca ha pensado hacerle daño a nadie”.

Publicidad

“Es una conversación privada que no tiene nada que ver con el tema del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la que dos hermanos expresan su descontento por la publicación de imágenes de mi cuenta privada en Instagram, las cuales no sé cómo las obtuvo”, añadió Cadena.

Cadena agregó que días después de que habló con su hermano se comunicó por teléfono con Coronell.

“Contuve las ganas y le conté a mi hermano que yo tenía cómo esclarecer la verdad que lo vinculaba a él (Coronell) con el narcotráfico. En mis años como penalista ninguno de mis clientes se había puesto tan nervioso como se puso ese día el señor Coronell. Me insultó con palabras más fuertes que las que usé con mi hermano en la interceptación en mención. Él debía haber grabado nuestra conversación ya que todo lo graba, pero no todo lo publica”, le dijo a BLU Radio el abogado.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

“Desde ese día Coronell no ha hecho más que hacerme ver como un delincuente y, como es costumbre, cada vez que se encuentra con una situación difícil se hace la víctima. Ahora pretende insinuar que queremos hacerle daño”, agregó.

Publicidad

Respuesta de Daniel Coronell

Sobre el tema, Daniel Coronell le reiteró a BLU Radio que nunca ha visto a Pastor Perafán.

“El señor Uribe lleva 20 años, varios de ellos con los organismos de inteligencia del Estado a su servicio, intentando sustanciar esta afirmación sin éxito”, aseguró.

Publicidad

Sobre la llamada de la que habló el abogado Cadena, Coronell aseguró que la conversación que tuvieron fue para amenazarlo.

“Llamó hace meses a amenazarme con informaciones en mi contra. Le respondí que no me dejaba extorsionar y le dije textualmente: no ha nacido el hijueputa al que le tenga miedo. Frase que reitera ante la grabación que demuestra sus intenciones”, dijo.

Publicidad

Finalmente, Coronell le dijo a BLU Radio que las conversaciones que reveló “muestran claramente la clase de persona y de abogado que es Diego Cadena”.

“Él y su hermano Álvaro Cadena quedaron en plena evidencia”, resaltó.

Escuche aquí el cubrimiento de esta noticia, en Voces y Sonidos

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.