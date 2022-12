Violencia en Soacha ha disminuido en 2014, según Policía de Cundinamarca

La Policía de Cundinamarca expresó su desacuerdo con la versión que está entregando la personería del municipio de Soacha frente al incremento de violencia e inseguridad en esta zona del país. Vea también: Soacha: tráfico de armas y droga lo convirtió en bomba de tiempo

Según el coronel Flavio Mesa, en lo que va corrido del año han disminuido de manera drástica las cifras de homicidio, han desmantelado bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico y no se ha tenido conocimiento de reincidencia de bandas criminales en esta zona.



“En la comuna 3, así como la 4 y 5, en el mes de enero tuvimos 5 homicidios menos; en febrero tuvimos una cifra récord e importante pues de 18 homicidios pasamos a 9, y en el mes de marzo tuvimos también una diminución sensible de 13 homicidios sobre 20 del año 2014”, indicó el uniformado.



Además, el coronel Mesa dijo que la captura de estos delincuentes se ha realizado, sin embargo explicó que hay un comportamiento mafioso de otros delincuentes quieren ocupar estos lugares y tomar control de todas estas bandas.



No obstante, el tema generó preocupaciones en los sectores políticos de Bogotá, al considerar que esta situación estaría incidiendo directamente en la inseguridad de la capital del país.



La concejal liberal María Victoria Vargas aseguró que es preocupante la situación por la presencia de bandas criminales en Soacha debido a su cercanía con localidades de Bogotá como Ciudad Bolívar y Bosa.



“Las autoridades deben tomar todas las medidas y correctivos para que realmente no tengamos ese problema”, señaló.