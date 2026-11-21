Este sábado, 21 de noviembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Cuatro congresistas del Pacto Histórico pidieron revisar y publicar las hojas de vida de todos los integrantes de la colectividad, en medio de la polémica por los títulos académicos de la representante Verónica Estrada . También solicitaron sanciones si se comprueba que hubo información falsa y explicaciones sobre las fallas en los filtros internos.

. También solicitaron sanciones si se comprueba que hubo información falsa y explicaciones sobre las fallas en los filtros internos. El presidente Abelardo de la Espriella envió una carta a sus ministros en la que les pidió no aislarse de las necesidades sociales ni dejar que los sectores tradicionales influyan en las decisiones del Gobierno . La misiva también cuestiona a gremios, partidos, encuestadoras y medios de comunicación.

. La misiva también cuestiona a gremios, partidos, encuestadoras y medios de comunicación. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años a Julián Caicedo Cano, esposo del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa , por presuntamente mantener simultáneamente vínculos como asesor de Invías y contratista de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

, por presuntamente mantener simultáneamente vínculos como asesor de Invías y contratista de la Institución Universitaria Pascual Bravo. El Gobierno retiró el borrador de decreto que planteaba cambios a las reglas para las corridas de toros, entre ellos permitir nuevamente el uso de pullas, banderillas y estoques . Presidencia aseguró que el documento había sido publicado de manera prematura y que no existe una decisión para revivir estas prácticas.

. Presidencia aseguró que el documento había sido publicado de manera prematura y que no existe una decisión para revivir estas prácticas. La Gobernación del Cauca pidió reforzar la seguridad en la vía Panamericana, luego de varios hechos violentos registrados durante dos días consecutivos en Cajibío , entre ellos ataques contra instalaciones y trabajadores de la concesión encargada de las obras de ampliación hacia Popayán.

, entre ellos ataques contra instalaciones y trabajadores de la concesión encargada de las obras de ampliación hacia Popayán. Barranquilla vive una alta ocupación hotelera por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro . El estadio Metropolitano espera más de 65.000 espectadores y las autoridades calculan que el partido podría dejar un impacto económico cercano a los 60 millones de dólares para la ciudad.

. El estadio Metropolitano espera más de 65.000 espectadores y las autoridades calculan que el partido podría dejar un impacto económico cercano a los 60 millones de dólares para la ciudad. En México fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’, señalado de liderar una organización dedicada al narcotráfico en Sinaloa y quien figuraba entre los fugitivos más buscados por el FBI . El operativo provocó enfrentamientos, bloqueos y momentos de tensión en diferentes sectores.

. El operativo provocó enfrentamientos, bloqueos y momentos de tensión en diferentes sectores. Mario Muvdi, director de Cotelco Atlántico, aseguró que Barranquilla alcanzó prácticamente el 100 % de ocupación hotelera por la final de la Copa Sudamericana. Explicó que el jueves la ocupación rondaba el 90 %, mientras viernes y sábado llegó al máximo, y destacó que la llegada de hinchas también ha beneficiado a Cartagena y Santa Marta. Según Muvdi, este tipo de eventos fortalece el turismo deportivo de la ciudad y sirve como antesala para futuros eventos internacionales, entre ellos la aspiración de Barranquilla de recibir primero una carrera de IndyCar y, eventualmente, Fórmula 1.

Escuche el programa completo aquí: