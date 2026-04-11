Colombia responde a nuevas medidas de Ecuador: Noticias de la Mañana, 11 de abril de 2026

Este sábado, 11 de abril de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



La NASA celebra el exitoso viaje alrededor de la Luna de la misión Artemis II, tras el regreso seguro de los astronautas a la Tierra este viernes.

El nombramiento de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, como interventor de la Nueva EPS.

Las medidas que está tomando Colombia en respuesta a los nuevos aranceles impuestos por Ecuador a los productos colombianos.

El físico de la Universidad Nacional, Santiago Vargas habló sobre los detalles del regreso de la cápsula Orion a la Tierra.

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