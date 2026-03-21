EE. UU. e Israel golpean instalación nuclear: Noticias de la Mañana, 21 de marzo de 2026

Este sábado, 21 de marzo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra un complejo nuclear iraní, según informó la Organización de Energía Atómica de la República Islámica.
- Se conoció un nuevo caso: Zulma Guzmán habría envenenado y causado la muerte de dos menores de edad con talio.
- Alias “El Viejo” fue condenado a 22 años de prisión por coordinar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
- Según agencias internacionales, el presidente Gustavo Petro sería un objetivo prioritario de la DEA por presuntos vínculos con narcotraficantes.
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