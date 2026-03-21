EE. UU. e Israel golpean instalación nuclear: Noticias de la Mañana, 21 de marzo de 2026

Este sábado, 21 de marzo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra un complejo nuclear iraní , según informó la Organización de Energía Atómica de la República Islámica.

, según informó la Organización de Energía Atómica de la República Islámica. Se conoció un nuevo caso: Zulma Guzmán habría envenenado y causado la muerte de dos menores de edad con talio.

y causado la muerte de dos menores de edad con talio. Alias “El Viejo” fue condenado a 22 años de prisión por coordinar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

por coordinar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según agencias internacionales, el presidente Gustavo Petro sería un objetivo prioritario de la DEA por presuntos vínculos con narcotraficantes.

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