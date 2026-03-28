Fin a las protestas mineras en el Bajo Cauca: Noticias de la Mañana, 28 de marzo de 2026

Este sábado, 28 de marzo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Tras 12 días de protestas, se levantó el paro minero que mantenía bloqueadas las carreteras del Bajo Cauca y la vía hacia Medellín.

que mantenía bloqueadas las carreteras del Bajo Cauca y la vía hacia Medellín. A última hora aumentó la distribución de dividendos de Ecopetrol.

de dividendos de Ecopetrol. En el Ministerio de la Igualdad, la defensa de Acxan Duque Gámez aseguró que el envío de fotografías íntimas a una funcionaria se trató de un error involuntario.

aseguró que el envío de fotografías íntimas a una funcionaria se trató de un error involuntario. La presidencia de la República publica la hoja de vida de Cielo Rusinque para ocupar nuevamente el cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio tras la decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento.

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