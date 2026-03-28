Fin a las protestas mineras en el Bajo Cauca: Noticias de la Mañana, 28 de marzo de 2026

Este sábado, 28 de marzo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Tras 12 días de protestas, se levantó el paro minero que mantenía bloqueadas las carreteras del Bajo Cauca y la vía hacia Medellín.
- A última hora aumentó la distribución de dividendos de Ecopetrol.
- En el Ministerio de la Igualdad, la defensa de Acxan Duque Gámez aseguró que el envío de fotografías íntimas a una funcionaria se trató de un error involuntario.
- La presidencia de la República publica la hoja de vida de Cielo Rusinque para ocupar nuevamente el cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio tras la decisión del Consejo de Estado de anular su nombramiento.
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